Michael Bloomberg se retrage din cursa pentru presedintia SUA

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 - Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Ziare.

com

Bloomberg si-a anuntat decizia printr-un mesaj pe Twitter, in care spune ca in urma cu trei luni, a intrat in cursa pentru prezidentiale cu scopul de a il invinge pe Donald Trump, iar acum decide sa se retraga, din acelasi motiv, cu convingerea ca prietenul lui, Joe Biden, are cele mai bune sanse sa il invinga pe actualul presedinte al SUA.Fostul primar al New York-ului ar fi cheltuit peste 500 milioane de dolari in campania sa, insa a fost invins la un scor zdrobitor in cursa pentru obtinerea investiturii democrate.Joe Biden a reusit o spectaculoasa revenire in forta in cursa in vederea obtinerii investiturii democrate pentru a-l infrunta pe Donald Trump, chiar daca rivalul sau Bernie Sanders a rezistat, ceea ce anunta o lupta indelungata si dura.Incurajat de o impresionanta serie de victorii in cadrul "Super Tuesday", fostul vicepresedinte al lui Barack Obama are de-acum un avantaj in alegerile primare, in care "Bernie" era superfavorit acum doua saptamani.O ilustrare a acestui uimitor "comeback" este faptul ca Biden i-a smuls lui Sanders - in urma unei egalitati pline de suspans - statul Texas, care trimite un numar important de delegati.Citeste si Intoarcerea lui Joe Biden. De ce l-ar putea invinge pe Trump