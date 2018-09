Mike Pompeo il denunta pe predecesorul sau de intalniri "inadecvate" cu oficiali iranieni

Ziare.

"Ceea ce a facut secretarul Kerry este inadecvat si fara precedent", a declarat Pompeo intr-o conferinta de presa, adaugand ca "nu ar trebui sa se angajeze intr-un astfel de comportament. Nu este in concordanta cu ceea ce este politica externa a Statelor Unite, conform indicatiilor acestui presedinte. Este mai mult decat inadecvat", relateaza Reuters.Criticile lui Pompeo fata de Kerry vin la o zi dupa ce presedintele Donald Trump l-a acuzat pe fostul secretar de Stat de intalniri "ilegale" cu Iranul, intr-un mesaj postat pe Twitter."John Kerry a avut intalniri ilegale cu foarte ostilul regim iranian, care nu poate decat sa submineze munca noastra in detrimentul poporului american.El le-a spus sa astepte administratia Trump! A fost inregistrat in conformitate cu legea privind inregistrarea agentilor straini? RAU!", a spus Trump pe Twitter.Trump a retras Statele Unite de la un acord nuclear pe care Kerry l-a incheiat in 2015 intre Iran si sase puteri mondiale. Administratia Trump a impins o linie ferma impotriva Teheranului, pe care il acuza de extinderea influentei sale in Orientul Mijlociu prin sprijinirea grupurilor armate din tari precum Siria, Liban si Yemen.