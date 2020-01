Mike Pompeo le bate obrazul europenilor, in cazul uciderii generalului Soleimani: "Nu au fost atat de utili pe cat am sperat"

Ziare.

Intr-un interviu acordat vineri postului de televiziune Fox News, Pompeo a explicat ca a fost in contact telefonic cu lideri din intreaga lume pentru a discuta cu ei despre acest atac care a provocat furia iranienilor."Am vorbit cu partenerii nostri din regiune pentru a le explica ce facem, si de ce, si pentru a le cere asistenta. Toti au reactionat fantastic", a spus el."Insa discutiile cu partenerii nostri din alte locuri nu au fost atat de bune. Sincer, europenii nu au fost atat de utili pe cat am sperat ca vor fi", a adaugat seful diplomatiei americane.Potrivit lui Pompeo, "britanicii, francezii, germanii, toti trebuie sa inteleaga ca ceea ce noi am facut, ceea ce americanii au facut, a permis de asemenea salvarea de vieti in Europa"."A fost un lucru bun pentru intreaga lume si facem apel la toata lumea sa sustina actiunea SUA de a determina Republica Islamica Iran sa se comporte pur si simplu ca o natiune normala", a continuat Pompeo.Washingtonul a sustinut ca generalul Soleimani pregatea "actiuni violente" care vizau in special americani.Asasinarea intr-un atac american cu drona care a avut loc in noaptea de joi spre vineri la Bagdad a arhitectului strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, generalul Qassem Soleimani, si a lui Abu Mahdi al-Muhandis, omul Iranului si numarul doi al Hashd al-Shaabi (coalitie de paramilitari irakieni pro-iranieni), a aruncat lumea in incertitudine si a declansat teama de o conflagratie regionala.Cu exceptia notabila a Israelului, care a aprobat raidul SUA, majoritatea liderilor mondiali, in special cei europeni, au fost retinuti in a-si exprima un astfel de sprijin.