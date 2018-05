Mike Pompeo s-a intalnit la New York cu mana dreapta a lui Kim Jong-un

Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7 - Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 31, 2018

Kim Yong-chol a luat cina cu Pompeo, miercuri, dupa ce a zburat din China. Cei doi vor avea si joi o intalnire.Este cel mai important oficial nord coreean care viziteaza Statele Unite in ultimii 20 de ani, potrivit BBC Amintim ca Donald Trump a anulat summit-ul istoric care trebuia sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore , insa de la anuntul din 24 mai, ambele parti - Coreea de Nord si SUA - au facut eforturi ca acesta sa se desfasoare oricum.Miercuri dupa-amiaza, Pompeo si Kim Yong-chol au ajuns separat la o cladire din apropierea sediului central al ONU.Ulterior, Pompeo a comunicat pe Twitter ca a avut o cina de lucru buna cu Kim Yong-chol: "Am avut o cina de lucru buna cu Kim Yong Chol in New York in aceasta seara. Friptura, porumb si branza in meniu".