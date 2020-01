Mike Pompeo si-a amanat o vizita in Ucraina dupa ce ambasada SUA a fost atacata

Ziare.

Secretarul de stat "trebuie sa ramana la Washington pentru a se asigura de securitatea americanilor in Orientul Mijlociu", a precizat ea intr-un comunicat.Morgan Ortagus a adaugat ca intregul turneu international al lui Pompeo, care includea de asemenea Belarus, Kazahstan, Uzbekistan si Cipru, a fost amanat si va fi reprogramat, conform AFP.Vizita lui Mike Pompeo programata initial pentru vineri in Ucraina urma sa aiba loc inaintea procesului de destituire a lui Donald Trump, acuzat ca ar fi exercitat un santaj asupra Kievului in scopuri electorale. Secretarul de stat, care il apara pe Donald Trump de la inceput, urma sa se intalneasca in special cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.Presedintele american Donald Trump a fost pus sub acuzare in 18 decembrie pentru abuz de putere de Camera Reprezentantilor a Congresului SUA. El este acuzat ca ar fi inghetat un ajutor militar crucial pentru Kiev cu scopul de a obtine de la omologul sau ucrainean ca acesta sa anunte anchete asupra democratului Joe Biden, favorit pentru a-l infrunta in noiembrie in cursa pentru Casa Alba.Mike Pompeo urma apoi sa se duca la Minsk, unde trebuia sa-l intalneasca sambata pe presedintele Aleksandr Lukasenko, care conduce cu o mana de fier Belarus din 1994, pentru a face sa progreseze normalizarea relatiilor cu SUA.Duminica, el trebuia sa fie la Nur Sultan la o intalnire cu presedintele Kazahstanului, Kasam-Jomart Tokaiev, si cu predecesorul sau Nursultan Nazarbaev, considerat ca fiind adevaratul detinator al puterii.Secretarul de stat american era asteptat apoi la Taskent in 5 si 6 ianuarie, unde era prevazut sa se intalneasca cu liderii Uzbekistanului si sa participe la o reuniune ministeriala a Asiei Centrale referitoare in special la eforturile americane pentru iesirea din conflictul din Afganistan.Pompeo urma apoi sa faca o escala, in 7 ianuarie, la Nicosia, pentru a se intalni acolo cu liderii ciprioti, dar si cu presedintele autoproclamatei Republici turce a Ciprului de Nord (RTCN), Mustafa Akinci, pentru a sustine procesul de reconciliere recomandat de ONU.