Miliardarul Michael Bloomberg, candidat la presedintia SUA, propune taxe mult mai mari pentru americanii bogati si corporatii

Potrivit campaniei lui Bloomberg, masurile ar atrage circa 5.000 de miliarde de dolari in decurs de 10 ani.Toti candidatii democrati importanti au cerut taxe mai mari pentru bogati, iar planul lui Bloomberg il plaseaza pe fostul primar miliardar al Nrew York-ului ca fiind un relativ moderat, intre democratii care spera sa il concureze pe Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie.Propunerile includ similaritati cu propunerile lui Joe Biden, favorit la desemnarea drept candidat din partea democratilor in alegerile prezidentiale.Ca si Biden, Bloomberg sustine anularea reducerilor de taxe pentru americanii bogati, adoptate de administratia Trump, precum si cresterea impozitelor pe profiturile obtinute de bogati din vanzarile de active. Tot ca Biden, Bloomberg doreste majorarea taxei corporative de la 21% la 28%.Bloomberg vizeaza insa si taxarea super-bogatilor, intre care se afla si el, cu o abordare similara cu cele propuse de progresistii Bernie Sanders si Elizabeth Warren.Michael Bloomberg si-a castigat averea estimata la 60 de miliarde de dolari prin vanzarea de informatii financiare pe Wall Street. In privinta taxarii super-bogatilor, abordarea sa difera de cele ale lui Sanders si Warren prin aceea ca vrea taxarea profiturilor, nu a activelor.In timp ce Sanders propune noi taxe pe averile celor mai bogati 0,1% dintre americani, Bloomberg ar aplica o suprataxa de 5% pentru veniturile anuale de peste 5 milioane de dolari, tintind aceeasi categorie, respectiv cei mai bogati 0,1% dintre contribuabilii americani.Expertii fiscali au avertizat ca taxarea averilor si nu a veniturilor ar putea sa fie contestata in justitie. Campania lui Bloomberg este de acord cu acest punct de vedere.Inegalitatile economice sunt mult mai mari in Statele Unite decat in majoritatea celorlalte state dezvoltate. Cei mai bogati 1% dintre americani detineau in 2016 peste 40% din avutia nationala americana, de peste doua ori mai mare comparativ cu Canada, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.Bloomberg a mai propus includerea mai multor proprietati pentru impozitare, atunci cand sunt mostenite, si eliminarea lacunelor fiscale pentru venituri si averile mostenite.