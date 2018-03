Miscarea "National School Walkout": Zeci de mii de elevi americani i-au cerut lui Trump masuri concrete privind armele (Video)

Students protest in front of the White House for 17 minutes, marking one minute for every person killed in the Parkland shooting, during the #NationalSchoolWalkout pic.twitter.com/37xUB8LHp4 - NBC News (@NBCNews) March 14, 2018

great sign my little sister sent me from today's #nationalschoolwalkout pic.twitter.com/i0WqRMdaDF - rachel handler (@rachel_handler) March 14, 2018

"Rugaciunile nu sunt veste antiglont"

Student sign says: As a black boy, I hope one I day I have as many rights as a gun. #nationalschoolwalkout pic.twitter.com/PuIXpy5yo1 - Brett Murphy (@ladybrettgm) March 14, 2018

Mobilizare pe retelele sociale

National School Walkout underway in U.S. as students protest gun violence. LIVE coverage: https://t.co/pgqujnDG65 pic.twitter.com/mboBLsgXWJ - Reuters Top News (@Reuters) March 14, 2018

Wow. Take a look at this. I'd say at least a thousand students at Eleanor Roosevelt participated in the walkout today. Being in the gym puts it in perspective. There's strength in numbers. #NationalSchoolWalkout #MD pic.twitter.com/2ov26ckFwM - Mikea Turner (@MikeaTurnerTV) March 14, 2018

De la New York la Los Angeles si de la Chicago la Houston, acesti adolescenti si-au pregatit minutios pancarte si au repetat sloganuri in vederea acestui eveniment intitulat "National School Walkout". Pentru multi dintre ei este prima manifestatie.Sute de elevi de la colegii si licee s-au adunat in fata Casei Albe, la Washington. "Rugaciunile nu sunt de ajuns", au strigat adresandu-se presedintelui.Aceasta mobilizare in intreaga tara vizeaza de asemenea sa aduca un omagiu victimelor unui masacru comis cu o pusca semiautomata intr-un liceu din Florida, la o luna de la drama.Intreruperea cursurilor a inceput la ora locala 10:00 si urma sa dureze 17 minute - cate un minut pentru fiecare dintre cele 17 persoane ucise prin impuscare pe 14 februarie la Parkland Insa, in numeroase scoli, elevii au depasit aceasta durata.Prin intermediul unui grup nou format in districtul sau scolar, Alexander Bove, un liceean in varsta de 18 ani, a actionat timp de trei saptamani pentru a-si mobiliza colegii din liceul sau din Bethesda, in statul Maryland."Speram sa avansam cauza legislatiei cu privire la armele de foc, mai precis interdictia bump stocks (dispozitive care permit sa se traga in rafale), interzicerea pustilor de asalt, impiedicarea senatorilor si reprezentantilor nostri sa se atinga de banii NRA, puternicul lobby al armelor de foc", a explicat el.Elevii au scandat sloganuri ostile NRA. "Gandurile si rugaciunile nu opresc gloantele" armelor de foc, proclama un panou agitat de o adolescenta. Unii tineri s-au asezat, cu mainile la ochi, o evocare a unor adolescenti ucisi in Florida.Ei au marsaluit apoi catre dealul Capitoliului, sediul Congresului.Intr-o initiativa simbolica, aproximativ 7.000 de perechi de incaltaminte au fost depuse marti in fata impozantei cladiri, un omagiu adus celor 7.000 de copii ucisi cu arme de foc dupa masacrul de la scoala din Sandy Hook, in Connecticut (nord-est), in decembrie 2012."Vrem sa aratam Congresului si politicienilor ca nu aprobam, ca nu vom continua sa stam tacuti", a declarat Brenna Levitan, o liceeana in varsta de 17 ani. "Parkland va fi ultimul atac armat".Peste 30.000 de oameni sunt ucisi pe an, in Statele Unite, in incidente implicand arme de foc.In alte institutii scolare din tara, unde tineri au cazut sub gloante, precum liceul din Columbine, in Colorado, in 1999, erau prevazute mobilizari asemanatoare.Organizatorii "National School Walkout" provin din Women's March - o miscare spontana care a adunat pe 21 ianuarie 2017 milioane de manifstanti impotriva accesului la Casa Alba al lui Donald Trump.Ei au facut mobilizare prin cuvinte de ordine ca #Enough (Ajunge) si #NeverAgain (Nu se va mai repeta niciodata) pe retele de socializare.Miscarea se declara in mod hotarat impotriva "oricarei legislatii care ar viza fortificarea scolilor cu si mai multe arme".Or tocmai pe aceasta cale s-a angajat Executivul luni.Casa Alba a prezentat o serie de propuneri care nu prevad nici interzicerea armelor semiautomate si nici cresterea varstei legale la cumpararea acestor arme de la 18 la 21 de ani.In schimb, administratia a promis sa formeze in manuirea armelor profesori voluntari si sa consolideze prezenta unor politisti si paznici inarmati in scoli.Printr-o coincidenta, Nikolas Cruz, presupusul atacator de la liceul din Parkland, urma sa apara miercuri in vederea inculparii sale oficiale. Procurorii din Florida si-au anuntat intentia de a cere pedeapsa cu moartea impotriva tanarului in varsta de 19 ani.Elevii americani au prevazut sa se intalneasca din nou sambata, pe 24 martie, la o mare adunare impotriva armelor de foc, la Washington, dar si in alte zeci de mari orase americane.