Mobilizare pentru contracararea Rusiei: SUA au reactivat misiunile navale in Oceanul Atlantic

Flota militara a II-a va exercita autoritate operationala asupra navelor si avioanelor militare din zona Coastei de Est a Statelor Unite si in nordul Oceanului Atlantic. In plus, Flota va efectua misiuni de reactie la situatii de urgenta de nivel mondial, anunta Fortele Navale americane."Strategia SUA de aparare nationala arata clar ca am revenit la perioada competitiei pentru putere, in contextul in care mediul de securitate devine din ce in ce mai provocator si mai complex", a declarat amiralul John Richardson, comandantul pentru operatiuni navale din SUA, conform unui comunicat al Fortelor Navale americane."In acest context, am dispus reactivarea Flotei a II-a pentru abordarea acestor modificari, in special in nordul Oceanului Atlantic. Baza Flotei militare a II-a a SUA, care fusese dezactivata in 2011 din ratiuni bugetare si structurale, va fi in Norfolk (statul Virginia) ", a completat el.