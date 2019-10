Momente de cosmar in New Orleans: Un hotel in constructie s-a prabusit pe un mare bulevard (Video)

Ziare.

Echipele de salvare au acordat asistenta altor 19 persoane, potrivit sefei serviciilor de urgenta din New Orleans, Emily Nichols.Una dintre acestea a refuzat internarea, dar celelalte 18 au fost spitalizate si se afla in stare stabila, a explicat ea."Deocamdata, trei persoane sunt date disparute si un mort a fost confirmat", a declarat presei seful pompierilor din acest oras din sudul Statelor Unite, Timothy McConnell.Partea din cladire care se ridica de la etajul sase la etajul opt s-a prabusit, a adaugat el, subliniind ca situatia este "in continuare foarte periculoasa" cu un "imobil instabil".Pe fotografiile publicate online de pompieri, se observa partea superioara a cladirii prabusita.Hotelul este situat la intrarea in "French Quarter", cartier turistic foarte vizitat in centrul orasului New Orleans.Hard Rock Hotel s-a prabusit partial la primele ore ale diminetii de sambata si pompierii au dispus evacuarea unor cladiri din imediata vecinatate a acestuia, potrivit AFP.