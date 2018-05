Momentul in care un avion militar s-a prabusit in SUA a fost surprins de camere (Video)

Praying for everyone affected by the C-130 military plane crash in Garden City pic.twitter.com/oMqO6ncDBv - Marissa (@rissdianne) 3 mai 2018

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu - IAFF574 Savannah (@IAFF574) May 2, 2018

"Confirmam ca noua persoane se aflau la bord - cinci membri ai echipajului si patru pasageri", a indicat un purtator de cuvant al Garzii Nationale din Porto Rico, comandantul Paul Dahlen, precizand ca toti erau membri ai Garzii nationale din Porto Rico, relateaza joi France Presse, citand surse oficiale.El nu a confirmat daca toti au murit, intrucat imaginile de la locul prabusirii aparatului de zbor, un morman de cenusa, "vorbesc de la sine".Mai multe canale de televiziune au difuzat imagini frapante surprinse de o camera de supraveghere din apropiere. Se poate vedea cum avionul cade in picaj in spatele unui hangar, apoi explodeaza ca o minge de foc.Alte imagini arata avionul transformat in cenusa, cu exceptia ampenajului.Aparatul, un avion cargo de tipul C-130 Hercules, care apartinea Garzii Nationale din Porto Rico, s-a prabusit in jurul orei locale 11:30 (15:30 GMT) la putin timp dupa decolare in apropiere de aeroportul international Savannah Hilton Head.Presedintele american Donald Trump si-a exprimat condoleantele. "Va rog sa va alaturati gandurilor si rugaciunilor mele pentru victime, pentru familiile lor, pentru barbatii si femeile extraordinare din Garda Nationala", a scris el intr-un mesaj postat pe Twitter.Senatorul republican John McCain a indemnat si el la "rugaciune pentru familiile bravilor membri ai Garzii Nationale", unitatea de rezervisti a armatei americane.Comandantul Dahlen a precizat ca avionul avea o vechime de peste 50 de ani si ca tocmai fusese supus unei revizii la Savannah.Aparatul decolase spre Tucson, in Arizona, unde urma sa treaca in gestiunea Grupului 309 de mentenanta de la baza aeriana din Davis Monthan, unde se afla cel mai mare "cimitir" de avioane ale fortelor aeriene americane.Accidentele s-au inmultit in ultimele luni in Fortele Aeriene ale SUA, afectate in ultimii ani de taieri bugetare, ceea ce a redus orele de antrenament.La inceputul lunii aprilie,, soldandu-se cu cel putin patru morti in Las Vegas (Nevada), in California si in Djibouti.Potrivit unui studiu realizat de cotidianul specializat Military Times,Ministrul Apararii, Jim Mattis, a obtinut anul acesta un buget record pentru Pentagon, ceea ce va permite investitii asteptate de mai multi ani, in special pentru marina, suprasolicitata in teatrele de operatiuni din strainatate, si pentru fortele aeriene, care ii pierd in mare viteza pe cei mai experimentati piloti, intrucat acestia prefera salarii mai atractive in sectorul privat.