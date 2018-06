NATO: Trump cere din nou Canadei sa-si sporeasca cheltuielile de aparare

Ziare.

Intr-o scrisoare adresata premierului canadian Justin Trudeau si datata 19 iunie, presedintele american vorbeste despre "frustrarea in crestere a SUA fata de faptul ca aliatii sai cheie, precum Canada, nu si-au sporit cheltuielile, asa cum au promis", informeaza AFP.Textul scrisorii a fost facut public de catre site-ul iPolitics, iar un purtator de cuvant al biroului premierului canadian a confirmat pentru AFP existenta misivei.Pentru liderul de la Casa Alba, faptul ca autoritatile canadiene continua sa dedice mai putin de 2% din PIB apararii "compromite securitatea aliantei" si ii linisteste si pe alti membri "care nu-si mai respecta angajamentele in materie de aparare".AFP aminteste ca in septembrie 2014 membrii NATO s-au angajat sa aloce 2% din PIB apararii.Presedintele american, care s-a plans adesea de nivelul cheltuielilor militare al mai multor tari membre ale NATO, a reiterat ca va cere respectarea acestui angajament cu ocazia summitului Aliantei de la Bruxelles, din 11 si 12 iulie."Va fi din ce in ce mai greu sa le explicam cetatenilor americani ca unele tari continua sa nu respecte angajamentele noastre comune de securitate colectiva", a mai scris Trump in scrisoare.Renee Filiatrault, purtatorul de cuvant al ministrului apararii Harjit Sajjan, a declarat la randul sau ca guvernul canadian si-a luat in 2017 angajamentul de a creste cu 70% cheltuielile militare pe o perioada de 10 ani si a subliniat ca "participarea Canadei la operatiunile NATO din intreaga lume constituie un semnal tangibil al angajamentului ei fata de alianta transatlantica".