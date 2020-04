New York a inregistrat 540 de noi decese, cel mai scazut numar in ultimele 15 zile

Ziare.

com

Cel mai recent bilant inferior celui de sambata dateaza, in acest stat cu 20 de milioane de locuitori, din 2 aprilie, cu 432 de morti, potrivit site-ului Covid Tracking Project.Numarul maxim de decese inregistrat intr-o singura zi in acest stat a fost de 799, pe 9 aprilie, informeaza AFP si Reuters.Guvernatorul Andrew Cuomo, care a prelungit joi masurile de izolare pana pe 15 mai, ramane cu toate acestea prudent: alte 2.000 de persoane au fost internate vineri la spital pentru coronavirus, a spus el."Nu mai suntem in faza de platou, insa nu am scapat inca", a declarat Cuomo.Guvernatorul democrat a apelat de asemenea la unitate. De la inceputul saptamanii, el si presedintele republican Donald Trump si-au adus reciproc critici pe retelele sociale sau in mass-media."Nu este loc pentru politica politicianista", a pledat sambata Cuomo. "Cum se poate inrautati situatia si inca rapid? Daca politizati toata aceasta emotie. Nu putem permite acest lucru", a subliniat el."Sa ramanem uniti si sa muncim ca sa scapam. Oare nu pentru asta ne numim Statele Unite ale Americii? Unitatea este cheia (...) Avem nevoie de aceasta unitate astazi mai mult ca niciodata", a declarat Cuomo, citand din Abraham Lincoln.