Nou record de morti de coronavirus in statul New York

Ziare.

com

", a declarat guvernatorul, in timpul conferintei sale de presa zilnice asupra pandemiei, informeaza AFP.In ultimele trei zile, au fost inregistrate recorduri zilnice in ceea ce priveste numarul de decese in statul New York, ultimul fiind stabilit miercuri, cu 779 de morti.Spitalele din New York incep sa ajunga la saturatie, astfel ca autoritatile au amenajat spitale de campanie in Central Park, dar si intr-o mare catedrala din Manhattan.La nivelul intregii tari, joi erau inregistrate oficial peste 440.000 de contaminari si 15.824 de morti de COVID-19.