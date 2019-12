Noul ambasador al SUA isi prezinta sambata scrisorile de acreditare la Bucuresti

Ziare.

com

In 21 noiembrie, avocatul Adrian Zuckerman a primit votul Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la Bucuresti. Zuckerman este un avocat admis in Baroul din New York in 1984 si este partener in cadrul firmei internationale de avocatura Seyfarth Shaw LLP.Anterior, Zuckerman a fost co-presedinte pentru proprietati imobiliare si servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar inainte de aceasta a fost presedinte pentru proprietati imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, el a detinut si functia de judecator in cadrul Real Estate Board - New York.Activ in ceea ce priveste initiativele filantropice si educationale, Zuckerman este membru in board-ul Kids Corp. si in board-ul absolventilor Facultatii de Drept din New York.Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat in Statele Unite din Romania la varsta de 10 ani si vorbeste fluent limba romana.El are diploma de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma in drept este obtinuta la New York Law School (1983).Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit, in 29 noiembrie, in vizita de ramas bun, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm.Hans Klemm a fost decorat de presedintele Iohannis la final de mandat: Indoiala privind angajamentul fata de statul de drept, spulberata la alegeri