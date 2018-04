Noul secretar de stat al SUA cere aliatilor NATO sa isi respecte angajamentele privind cheltuielile militare

Ziare.

"Germania nu respecta angajamentele pe care si le-a asumat in decembrie 2014 in ce priveste chetuielile militare. Este esential ca aliatii din NATO sa isi respecte angajamentele", a declarat Mike Pompeo intr-o conferinta de presa la finalul reuniunii."In ultimele luni, au fost realizate progrese in numeroase tari care stau mai bine in acest sens", a subliniat el."Presedintele (american Donald) Trump a facut o prioritate din asta (...) Obiectivele raman clare. Este ce asteptam nu doar de la Germania, ci de la toti cei care au semnat acest acord", a mai spus Mike Pompeo."Speram ca, in ajunul summitului NATO (din iulie de la Bruxelles), fiecare partener va prezenta un plan credibil pentru a atinge acest obiectiv. Si-au asumat angajamente pentru asta. Este ce asteptam in iulie", a insistat demnitarul american.Mike Pompeo a reamintit Berlinului acest angajament in timp ce presedintele Donald Trump o primea la Washington pe sefa guvernului german, Angela Merkel.In 2018, opt membri ai Aliantei ar trebui sa fie in masura sa isi respecte angajamentul, iar majoritatea tarilor membre a prezentat planuri pentru a atinge acest obiectiv in 2024, a precizat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg."Salut progresele inregistrate de Germania, dar trebuie sa faca mai mult", a insistat la randul sau Jens Stoltenberg."Faptul ca Statele Unite au acest punct de vedere nu are nimic nou", a comentat ministrul german de externe, Heiko Maas, la finalul reuniunii."Suntem in continuare in mijlocul negocierilor bugetare. Veti putea consulta bugetul pe care il va prezenta guvernul federal. Apreciem ca vom face treptat ceea ce ni se cere", a dat asigurari seful diplomatiei germane.