Nu, cetatenii SUA nu vor avea nevoie de vize ca sa intre in spatiul Schengen: Ce se va intampla, de fapt, din 2021

Mai exact, vor fi nevoiti sa se inscrie in sistemul european de informatii si de autorizare privind calatoriile - ETIAS (prescurtarea de la European Travel Information and Authorization System) pentru a obtine o autorizatie de calatorie.Iar cu toate ca, la prima vedere, poate parea ca un sistem de aplicatii pentru viza, in realitate nu este asa.Potrivit publicatiei Quartz , in prezent, americanii pot calatori in tarile Schengen pentru maximum 90 de zile folosind pasaportul.Din 2021, ei. Pana acum, lista cuprinde 61 de natiuni si poate fi consultata AICI In esenta, prin acest sistem se va face un screening online al turistilor respectivi, din motive de securitate, astfel incat sa se previna intrarea in Europa a persoanelor periculoase.Intr-o declaratie oficiala, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a transmis ca se asteapta ca 95% dintre aplicatii sa fie admise. Odata primit OK-ul, persoana respectiva primeste un permis de calatorie valabil timp de trei ani (ce va fi folosit impreuna cu pasaportul) sau mai putin daca pasaportul expira inainte de acest termen.. In plus, nu vor fi colectate date biometrice. Totusi, exista un tarif, dece trebuie achitat.Potrivit schengenvisainfo.com , ETIAS este "un sistem 100% electronic care permite autoritatilor sa obtina informatii despre vizitatorii din tarile care nu au nevoie de viza pentru a intra in Spatiul Shengen".Si americanii au un sistem similar, care se numeste U.S Electronic System for Travel Authorization (ESTA).Procedurile legale pentru introducerea ETIAS au inceput in 2016 si estimarile arata ca va functiona incepand cu anul 2021.Sursa citata arata ca prin ETIAS se va face o verificare a fiecarui aplicant pentru a determina daca acesta poate intra in Spatiul Schengen sau nu. Printre informatiile ce trebuie furnizate se numara nume, prenume, data si locul nasterii, cetatenia, adresa, email sau numar de telefon, traseul educational si cel profesional, prima tara UE pe care vrei sa o vizitezi si informatii legate de starea de sanatate, calatoriile in tarile cu conflicte armate, daca ai fost deportat sau ti s-a refuzat intrarea in vreo tara si de ce, precum si existenta unor antecedente penale.In cazul minorilor, tutorele legal trebuie sa se inscrie in ETIAS."In vreme ce cetatenii statelor care nu au nevoie de viza pentru a intra in Spatiul Schengen pot calatori timp de 90 de zile pentru afaceri sau de placere, ei nu sunt nevoiti sa treaca prin procesul laburios de a obtine viza si tocmai de aceea ETIAS se va asigura ca aceste persoane nu reprezinta o amenintare", potrivit sursei citate.Informatiile prezentate in fiecare cerere vor fi prelucrate in mod automat, in raport cu alte baze de date relevante ale UE si ale Interpolului pentru a stabili daca exista motive pentru a refuza autorizatia de calatorie.Daca nu sunt identificate probleme, atunci persoana respectiva va primi in cateva minute permisul de calatorie. In caz contrar, cererea va fi respinsa, impreuna cu explicatii. Desigur ca va putea reaplica oricand, tinand cont de recomandarile primite.In cazuri speciale, adica daca informatiile nu sunt concludente sau necesita investigatii suplimentare, cererea va fi verificata manual, iar acest lucru va dura intre 4 zile si maximum 2 saptamani.Odata ce a trecut cu brio de ETIAS, persoana respectiva trebuie sa intre prin prima tara mentionata in chestionar. Apoi, poate intra de cate ori vrea in tarile din Spatiul Schengen, dar fara a depasi un total de 90 de zile intr-un interval de 180 de zile."ETIAS reprezinta un instrument important care serveste la intarirea controlului la frontiera externa a UE si la sporirea protectiei cetatenilor nostri. Sistemul va permite identificarea persoanelor care ar putea prezenta o amenintare la adresa securitatii inainte ca acestea sa ajunga in Uniunea Europeana si va face posibila refuzarea acordarii unei autorizatii de calatorie acestora", a declarat anul trecut Herbert Kickl, ministrul de Interne al Austriei