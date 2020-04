A fost arestata dupa ce a lins mai multe produse intr-un supermarket

Ziare.

Politistii americani au fost chemati sa intervina intr-un magazin din South Lake Tahoe, oras aflat langa granita cu statul Nevada, deoarece "o clienta lingea produse alimentare" in plina pandemie de coronavirus, a declarat Chris Fiore, purtatorul de cuvant al politiei locale, citat de AFP.Inainte ca politistii sa soseasca la fata locului, femeia a lins si cateva bijuterii comercializate in acel magazin.Suspecta, Jennifer Walker, in varsta de 53 de ani, si-a umplut caruciorul de cumparaturi cu diverse produse, inclusiv carne si alcool, pentru care nu dispunea insa de fondurile necesare platii, a precizat Chris Fiore.Femeia a fost plasata in custodia Politiei pentru acte de vandalism, iar marfurile linse de ea a trebuit sa fie distruse din cauza temerilor legate de posibila lor contaminare cu noul coronavirus.Citeste si despre un doctor arestat dupa ce a strans de gat o tanara care nu respecta distantarea sociala (Video)