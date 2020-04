O catedrala din New York va fi folosita ca spital de campanie

Ziare.

Catedrala "Saint John the Divine" ("Sfantul Ioan cel Divin"), situata in Manhattan, va gazdui noua corturi medicale la temperatura controlata in lungul sau naos si in cripta sa, a spus preotul paroh al bisericii, Clifton Daniel, pentru New York Times."In cursul secolelor precedente, catedralele au fost mereu folosite in acest fel, ca in timpul ciumei. Prin urmare, nu este o experienta inedita pentru o catedrala. Este doar noua pentru noi", a afirmat el.Acest spital de campanie ar putea incepe sa primeasca pacienti bolnavi de COVID-19 intr-o saptamana, au precizat reprezentanti ai catedralei.Spitalele din New York, epicentrul epidemiei din SUA, cu aproape 3.500 de morti, incep sa ajunga la saturatie. Iar cel mai populat oras din SUA numara peste 72.000 de persoane infectate.La nivelul intregii tari, pragul de 10.000 de decese legate de epidemia de coronavirus a fost depasit luni, iar autoritatile nationale se asteapta ca varful sa vina in saptamanile urmatoare. Aproximativ 368.000 de cazuri de contaminare au fost inregistrate in SUA, cele mai multe din lume.