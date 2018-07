O conducta de abur a provocat o explozie puternica in centrul Manhattanului, urmata de o "ploaie de azbest" (Video)

Ziare.

Zona a fost evacuata imediat de pompieri in urma unui apel primit la prima ora a diminetii, explozia avand loc intr-un cartier din apropierea parcului din Piata Madison. La o ora dupa apelul de urgenta, 25 de camioane si mai mult de 100 de efective ale serviciului de pompieri s-au deplasat la fata locului."Nu au fost gasiti morti sau raniti", a confirmat un purtator de cuvant al Departamentului de Pompieri din New York pentru publicatia The Wall Street Journal.Pompierii au evacuat 11 cladiri din apropiere de Bulevardul 5. "Este mare", a afirmat purtatorul de cuvant al Departamentului. "Nu este fum, este abur. Dar mai poate fi gasit ceva in zona care a fost evacuata", a explicat acesta.De asemenea, cativa agenti ai politiei din New York s-au aflat in zona pentru a dirija traficul.Pentru moment, autoritatile exclud ca incidentul sa fie provocat de o mana criminala.Deflagratia a provocat o ploaie de materiale solide, intre care se gaseau fragmente de asfalt, care au acoperit toate autovehiculele din imprejurimi. Aburul emanat de explozie s-a schimbat la culoare: din alb in gri, apoi in negru, ceea ce poate indica ca exista foc sub sol, dupa cum anunta postul NBC.Numarul cladirilor care au fost evacuate in urma exploziei a crescut la 28. Cinci persoane, intre care trei civili, au suferit rani minore.Autoritatile le-au cerut persoanelor care au fost atinse de azbestul rezultat in urma exploziei sa-si schimbe hainele si sa faca dus imediat pentru a evita o eventuala imbolnavire cu cancer."Marea problema pe care trebuie sa o luam in calcul este existenta azbestului", a spus comisarul Biroului de Urgente al Politiei Joseph Esposito, care a avertizat ca daca va fi confirmata existenta azbestului, curatarea zonei ar putea dura cateva zile.Pe strada unde s-a produs deflagratia, pompierii s-au dezbracat de echipament si au intrat intr-un cort de decontaminare doar in pantaloni scurti si tricouri pentru a face dusuri.