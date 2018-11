O eleva din SUA care a scris un eseu anti-arme a fost ucisa de un glont in timp ce era in dormitor

Ziare.

Fata in varsta de 13 ani a fost secerata de un glont care a trecut de geamul dormitorului ei, scrie BBC.Mama sa, Bernice Parks, a relatat ca se culcase mai devreme in acea seara, iar copiii se uitau la televizor. Ulterior, s-a trezit dupa ce a auzit impuscaturi in jurul orei locale 20:00 si si-a gasit fiica sangerand."Ea mi-a spus 'Mama, am fost impuscata, cheama politia'", a declarat Parks pentru televiziunea WITI."M-am uitat la ea. Nu a plans. Nu a tipat. Era atat de linistita... Nu a meritat sa paraseasca aceasta lume asa", a adaugat ea.Primarul din Milwaukee, Tom Barret, a descris situatia ca fiind "o nebunie", declarand: "In mod tragic, ea a murit din cauza cuiva care a decis ca o sa traga spre casa ei. O fata de 13 ani, in saptamana Zilei Recunostintei, a murit in propriul dormitor".Milwuakee Journal Sentinel a informat ca un suspect, Isaac D. Barnes, a fost pus sub acuzare pentru crima, iar un alt barbat este pus sub acuzare pentru ca a ajutat la pazirea a doua pusti.Fosta iubita a lui Barnes ar fi informat politia despre posibila implicare a lui la fata locului. Aceasta a declarat ca el ar fi venit la masina ei pe o strada din apropiere cu o pusca si purtand o masca. Femeia a mai povestit ca individul a insultat-o si i-a spus ca este norocoasa ca sunt in masina copiii ei pentru ca altfel ar fi ucis-o.Politia l-a gasit pe Barnes intr-o casa din apropiere, ascunzandu-se intr-un sifonier.Rata criminalitatii din Milwaukee a scazut din 2015, dar orasul ramane unul dintre cele mai violente din SUA, conform datelor FBI.Sandra era eleva la scoala Keefe Avenue, iar eseul ei, denumit "Adevarul nostru", s-a clasat pe locul trei la concursul anual Martin Luther King Jr, organizat de scolile publice din Milwaukee.Ea a vorbit la Wisconsin Public Radio in ianuarie 2017, afirmand ca doreste sa opreasca "toata violenta si toata negativitatea"."Tot ce auzi este ca cineva a murit si cineva a fost impuscat. Oamenii nu se gandesc ca acea persoana este tatal, fiul sau nepoata cuiva", a afirmat ea."Copilul meu nu este violent. Copilului meu nu ii placea violenta. Ea a adus fericire tuturor persoanelor pe care le-a cunoscut", a afirmat mama sa.Conform informatiilor Inspectoratului scolar din Milwaukee, Sandra este al saptelea copil de la o scoala publica ucis in 2018.