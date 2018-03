O furtuna puternica ameninta SUA: 2.000 de zboruri au fost suspendate

Ziare.

Doar la New York, pe aeroportul JFK, una dintre principalele porti de intrare in SUA, s-a anuntat suspendarea a 470 de zboruri in timp ce pe LaGuardia, care opereaza zboruri interne, au fost anulate 519 de zboruri.Pe aeroportul Newark, din statul vecin New Jersey si care deserveste si New York, au fost anulate 582 de zboruri programate pentru miercuri, in timp ce la Boston, numarul zborurilor anulate este 229, iar pentru Philadelphia, 187.O furtuna de zapada este asteptata sa loveasca New York in urmatoarele ore si, potrivit prognozei meteo, stratul de zapada va atinge o grosime de 15 pana la 30 de centimetri. Nu se asteapta ca furtuna sa se prelungeasca si joi.Autoritatile locale au pregatit operatiunile obisnuite pentru astfel de intemperii, desfasurand 1.500 de masini de deszapezire si au facut apel la limitarea deplasarilor in zona.Nu s-au anuntat modificari importante in orarele retelei de metrouri, desi au fost stabilite o serie de limitari in orarele trenurilor care fac conexiunea intre New York si orasele limitrofe.