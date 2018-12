O insotitoare de zbor a lucrat de Craciun, asa ca tatal ei si-a cumparat sase bilete de avion pentru a fi cu ea

Ziare.

com

Barbatul si-a cumparat bilete de avion pe rutele interne pe care urma sa lucreze fiica sa, Pierce Vaughan, astfel incat cei doi au putut sa fie impreuna de sarbatori, scrie People Povestea lor a devenit virala dupa ce a fost postata pe Facebook de un pasager, Mike Levy, care a stat langa Vaughan in timpul uneia dintre cele sase calatorii cu avionul pe care acesta le-a facut de Craciun.Potrivit lui Levy, a fost o adevarata provocare pentru Vaughan sa prinda fiecare cursa, dar experienta a fost una palpitanta in ansamblul ei.Pozele au fost ulterior distribuite si de Pierce Vaughan, care i-a multumit companiei aeriene pentru amabilitatea aratata tatalui sau.Intr-un comunicat de presa, reprezentantii Delta Airline au declarat: "Ne bucuram sa vedem ca acest tata uimitor a avut ocazia sa isi petreaca Craciunul cu fiica sa, chiar si strabatand tara la 9 kilometri in aer".C.S.