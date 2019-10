O membra a Congresul SUA isi da demisia, dupa un scandal sexual cu un angajat

Ziare.

Katie Hill si-a anuntat demisia intr-un comunicat, afirmand ca se retrage cu "inima franta", relateaza DPA.Demisia reprezinta o iesire dramatica de pe firmament pentru Hill, care a fost aleasa in cadrul "valului albastru" care a permis democratilor sa obtina controlul asupra Camerei Reprezentantilor in 2018. Ea a fost prezenta cu regularitate la emisiunile politice si un lider intre noii democrati din Camera Reprezentantilor.Saptamana trecuta, Comisia de Etica a anuntat ca investigheaza daca Hill "este posibil sa se fi angajat intr-o relatie sexuala cu o persoana din staff-ul sau din Congres", o acuzatie pe care Katie Hill a negat-o. Regulile de conduita ale Camerei Reprezentantilor au fost schimbate anul trecut pentru a interzice relatiile intre membri si angajatii lor.Intr-o scrisoare adresata, miercuri, alegatorilor din circumscriptie, Hill a negat din nou ca ar fi avut o relatie cu o persoana din staff, dar a recunoscut ca a avut o alta legatura cu un membru al echipei sale de campanie "in timpul ultimilor ani tumultuosi ai casniciei mele abuzive"."Stiu ca si o relatie consensuala cu un subordonat este nepotrivita, dar am permis sa se intample, desi stiam ca nu e bine", a mentionat ea in scrisoare.Site-ul conservator RedState a publicat o serie de articole care pretind ca Hill a avut o relatie cu un membru al staff-ului sau de campanie si apoi cu un membru al personalului Camerei Reprezentantilor.Marti, Katie Hill a negat ca a avut o relatie cu un membru al staff-ului Camerei Reprezentantilor si a precizat ca a contactat Politia Capitoliului dupa ce fotografii intime cu ea si o alta persoana au fost publicate de site-ul in cauza.Hill, care este in proces de divort cu sotul ei din ultimii noua ani, Kenneth Heslep, sustine ca acesta "pare hotarat sa incerce sa ma umileasca".