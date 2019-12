O nava ruseasca de spionaj le da batai de cap americanilor: Opereaza intr-o maniera nesigura, are manevre ciudate

Ziare.

Viktor Leonov, o nava ruseasca de spionaj, a navigat in largul coastei statelor Carolina de Sud si Florida in ultimele zile, a dezvaluit un oficial pentru CNN.El a adaugat ca actiunile acesteia sunt "nesigure", pentru ca nu foloseste lumini pentru vizibilitate - in conditiile in care ar fi necesare din cauza vremii - si nici nu comunica cu alte vase comerciale din apropiere.Oficialul american a mai spus ca nava a fost implicata si in "alte manevre ciudate".Un alt oficial de la Paza de Coasta a SUA a precizat ca a emis un buletin informativ pentru a alerta marinarii din zona de prezenta navei si comportamentul suspect al acesteia.In schimb, un oficial din domeniul Apararii a declarat pentru CNN ca USS Mahan, un distrugator din clasa Arleigh Burke, opereaza in apropierea navei rusesti.Distrugatorul este nava militara rapida armata cu artilerie, rachete si torpile, destinata lovirii torpiloarelor si submarinelor inamice.Viktor Leonov navigheaza in mod regulat in apele internationale de-a lungul coastei de est a SUA, facand acest lucru in fiecare an, inca din 2015, conform sursei citate.Nava ruseasca opereaza de asemenea in Caraibe, inclusiv Cuba, Trinidad si Tobago.CNN mai relateaza ca prezenta navei ruse in largul coastei americane vine in momentul in care distrugatorul de rachete ghidate clasa Arleigh Burke USS Ross a "vizitat" luni Constanta.Aceasta a fost o vizita programata, "parte a efortului american de a-si consolida prezenta in Marea Neagra si a sprijini parteneri regionali, precum aliatul NATO Romania".