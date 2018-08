O noua tentativa de atac cibernetic impotriva Partidului Democrat din America

Ziare.

com

Cu mai putin de trei luni inainte de alegerile legislative cruciale de la jumatatea mandatului pe care democratii mizeaza pentru a schimba majoritatea in Congresul de la Washington, compania Lookout a detectat "o tentativa de 'phishing'" (inselaciune electronica) contra Partidului Democrat, relateaza AFP.Ea a tintit o baza de date, numita "VoteBuilder", gestionata de NGP VAN, una din principalele firme din acest domeniu.Piratii au creat o pagina care o imita pe cea unde utilizatorii trebuie sa introduca numele folosit si parola. "Dupa ce a fost avertizata gazda", Digital Ocean, "site-ul de phishing a fost suprimat in cateva ore", a explicat Lookout.Responsabilul pentru securitatea informatica a Partidului Democrat, Bob Lord, a declarat pentru Washington Post ca acestia nu au reusit sa patrunda in sistemul lor."Este evident ca ei cautau informatiile cele mai sensibile pentru partid - fisierele de alegatori -, dar DNC a reusit sa impiedice atacul actionand" cu ceilalti actori din domeniu "pentru a-l identifica si lua masuri ca sa ii puna capat", a spus el.Procurorul special insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Kremlinului in prezidentialele americane din 2016 a pus sub acuzare in iulie 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii pentru ca au piratat calculatoarele Partidului Democrat in perioada campaniei lui Hillary Clinton impotriva republicanului Donald Trump.Marti, compania Microsoft a anuntat la randul sau ca hackeri rusi in serviciul Kremlinului au vizat site-uri ale unor grupuri conservatoare americane.Hackerii au pus online site-uri falsificate ale Institutului Republican International, Institutului Hudson si Senatului SUA.Citeste si Ancheta privind mailurile sustrase de pe serverele democratilor din SUA duce la o firma de pui de langa Craiova