O prezentatoare TV din SUA a izbucnit in plans, in direct, cand a citit ca Trump desparte imigrantii de copiii lor (Video)

Ziare.

com

Amintim ca de la mijlocul lunii aprilie, aproape 2.000 de copii au fost separati de parintii lor arestati pentru trecere clandestina a frontierei americane, potrivit Administratiei Trump, care revendica aceasta practica in numele "tolerantei zero" fata de imigratia ilegala.Prezentatoarea MSNBC se chinuie sa citeasca stirea, reusind sa rosteasca doar ca mai multi copii au fost separati cu forta de parintii lor si trimisi in adaposturi.Jurnalista nu reuseste sa citeasca toata stirea, asa ca ii da legatura unui coleg, fiind vizibil afectata de informatie.Iata momentul: Intre 19 aprilie si 31 mai, 1.995 de minori au fost separati de 1.940 de adulti retinuti de politia de frontiera si arestati in asteptarea urmaririi penale , a indicat un purtator de cuvant al Departamentului Securitatii Interne, sambata.Familiile migrantilor, care fug in majoritate din America Centrala cu violenta sa endemica, sunt separate din octombrie 2017, dar ritmul s-a accelerat brusc de la inceputul lunii mai, cand ministrul american al Justitiei, Jeff Sessions, a afirmat deschis ca toti migrantii care trec ilegal frontiera vor fi arestati, fie ca sunt insotiti de minori sau nu.A.D.