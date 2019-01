O suta de migranti au vrut sa forteze de Anul Nou granita dintre SUA si Mexic: Cum i-au intampinat garzile de frontiera

Ziare.

com

Acesti migranti s-au adunat luni in jurul orei 20.00 (4.00 GMT marti) in zona Playas de Tijuana, pe coasta Pacificului, pentru a incerca sa treaca pe teritoriul SUA in ciuda prezentei numeroase a garzilor de frontiera de cealalta parte a gardului metalic ce marcheaza granita in aceasta zona.In timp ce de o parte si de cealalta a frontierei aveau loc pregatirile pentru sarbatorirea Anului Nou, migrantii, dintre careAcesti imigranti faceau parte dintr-oIn total, caravana numara mai mult de 6.000 de migranti, majoritatea familii din Honduras, care au fost cazati de autoritatile din Tijuana intr-un centru sportiv dintr-o zona periferica, la cativa metri de zidul de frontiera.La 25 noiembrie, fortele de ordine americane au respins aproximativ 500 de migranti ce incercau sa traverseze zidul de frontiera, folosind gaze lacrimogene. Acest episod a traumatizat multi migranti care s-au resemnat sa se intoarca in tara lor de origine sau sa se instaleze in Mexic, noteaza AFP.In decembrie,dupa ce au fost arestati de garzile de frontiera americane a provocat un val de indignare in Statele Unite si intrebari cu privire la conditiile de detentie a imigrantilor ilegali, mai ales mii de minori, in structuri supraaglomerate.In paralel,in Statele Unite ce paralizeaza administratiile federale din 22 decembrie.