Oamenii au luat cu asalt o plaja redeschisa in Florida, desi statul american a raportat un nou record de cazuri de coronavirus (Foto&Video)

Video: People flocked to #Jacksonville Beach in #Florida today after it opened for the first time in nearly a month. Duval County beaches and parks both reopened today.#CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/hVCTGH484E - Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) April 18, 2020

Ziare.

com

Vineri, autoritatile au decis sa redeschida plajele din orasul Jacksonville, Florida, in ciuda faptului ca statul american a raportat - in aceeasi zi - un numar record de cazuri noi de coronavirus.Oamenii au iesit in numar mare si au luat cu asalt plaja, in ciuda pandemiei, scrie New York Post. Astfel, sute de americani s-au bucurat de relaxarea restrictiilor.... iesind din case fara masti de protectie.Jacksonville a decis sa redeschida plajele in intervalele 6 - 11 si 17 - 20, zilnic, cu unele restrictii, insa: nu ai voie sa stai sa te bronzezi si nici nu au fost amplasate sezlonguri sau scaune pe nisip."Acesta ar putea fi drumul catre normalitate", a spus primarul Lenny Curry.Si politistii au fost prezenti pe plaja si au tot incercat sa tina la distanta oamenii.Ca idee, Florida a anuntat, vineri, 1.400 de noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar anuntat intr-un interval de 24 de ore de acest stat american.A.D.