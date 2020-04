Oficial american din Sanatate: Scolile vor putea fi redeschise abia in toamna. N-ar mai trebui sa dam mana niciodata. Cum e protejat Trump

Ziare.

com

Seful echipei de experti care il consiliaza pe presedintele Donald Trump crede ca, odata abandonat obiceiul de a da mana cu ceilalti, s-ar reduce nu numai transmiterea coronaviruslui, ci si imbolnavirile de gripa, care face numeroase victime anual, relateaza Newsweek.com In ceea ce priveste epidemia de COVID-19, Fauci spera ca pana la finalul lunii aprilie s-ar putea vedea "luminita de la capatul tunelului", dar revenirea la viata normala ar trebui sa se faca "gradual", iar unele obiceiuri ar trebui sa ramana pentru totdeauna, cum ar fi "spalarea energica a mainilor".De asemenea, el ii sfatuieste pe oameni sa poarte masti de protectie pe fata, de orice fel, daca nu pot evita apropierea de ceilalti, chiar si dupa ce se va reveni la normalitate.Anthony Fauci a dezvaluit si cum este protejat presedintele Trump la Casa Alba. "Cum suntem in apropierea presedintelui, e clar ca nu trebuie sa il punem in pericol. Asa ca eu sunt testat frecvent, mi se ia temperatura de 8-9 ori pe zi. Ori de cate ori intri intr-o alta incapere din Casa Alba, ti se ia temperatura", a explicat acesta.In contextul discutiei, dr. Fauci a anticipat ca in SUA scolile s-ar putea redeschide in toamna, dupa ce se vor vedea efectele masurilor luate pentru combaterea epidemiei, relateaza Fox News. "E greu de prevazut, dar am sentimentul ca incepem sa vorbim despre aplatizarea curbei (rata imbolnavirilor - n.red.). (...) Ma astept - nu pot sa prezic cu acuratete - ca pana la toamna sa tinem situatia sub control si lucrurile sa se schimbe astfel incat sa nu mai fim nevoiti sa tinem scolile inchise", a adaugat el.In plus, expertul american a recunoscut ca acest coronavirus nu va muri de la sine, dar si-a exprimat speranta ca pana la toamna in SUA va exista suficienta "imunitate hard" (colectiva), dobandita de oameni, si suficiente protocoale de lucru astfel incat lumea sa se intoarca la treaba si viata publica sa se poata relua.Totodata, dr. Fauci spera ca pana atunci vom avea un tablou mai exact al felului in care infectia a penetrat societatea americana, bazat pe testarea anticorpilor.La finalul lunii trecute, presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca masurile de distantare sociala sunt extinse pana la 30 aprilie si a anticipat ca numarul deceselor va continua sa creasca timp de cateva saptamani. "Nimic nu ar fi mai rau decat sa declaram victoria inainte sa castigam razboiul", a spus presedintele american pe 29 martie.Conform paginii special dedicate evolutiei COVID-19, unde sunt actualizate informatiile in timp real,, in acest moment SUA este pe primul loc in clasament la numarul de cazuri confirmate public, cu peste 435.000 si peste 14.700 de decese. In clasament urmeaza Spania, Italia, Germania, Franta si abia apoi China.C.B.