Opt oameni au murit intr-un incendiu, intr-un port din Alabama (Foto&Video)

"Pot confirma in momentul de fata opt morti", a declarat presei Gene Necklaus, comandantul pompierilor din Scottsboro.Tragedia s-a produs intr-un port de agrement de pe lacul Guntersville, in statul Alabama, conform AFP. Ambarcatiunile distruse de foc erau folosite ca locuinte."Ne-am trezit in tipete si explozii (...) In 15-20 de minute, totul era in flacari. Toate barcile au rezervoare cu propan sau benzina, ceea ce a provocat un incendiu urias", a relatat pentru CBS o martora, Mandy Durham.Mai multi raniti au fost transportati la spital, potrivit media locale.