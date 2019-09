Opt oameni au murit si 26 sunt disparuti in urma unui incendiu pe un vapor, in California

Ziare.

Vaporul, o ambarcatiune cu o lungime de 22 de metri amenajata pentru iesiri in larg dedicate sportului subacvatic, s-a scufundat in timp ce pompierii incercau sa stinga focul, a anuntat paza de coasta, conform AFP.Cand pompierii au ajuns la fata locului, nava era "in intregime cuprinsa de flacari", a subliniat intr-o conferinta de presa seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, insarcinat cu ancheta.Distrus de foc pana la linia de plutire, "Conception" este scufundat la numai 20 de metri de coasta insulei Santa Cruz, in largul portului sau de origine, Santa Barbara. Acolo aruncase ancora, la adapost intr-un mic golf, pentru a petrece noaptea.Pana in prezent, patru victime decedate au fost recuperate, "doi barbati si doua femei" care nu au fost identificati oficial, a precizat seriful Brown.Echipele de salvare "au localizat alte patru victime pe fundul oceanului in apropierea navei", a adaugat el. "Avem echipe de scafandri care incearca sa recupereze corpurile, dar vaporul este instabil si nu sunt sigur ca vom fi in masura sa recuperam aceste corpuri sau altele care s-ar mai afla in nava", a declarat Bill Brown.Echipele de salvare au desfasurat un important dispozitiv, cu scafandri si elicoptere, pentru a cerceta cu mare atentie zona in cautarea unor eventuali supravietuitori, insa autoritatile se tem ca cei 26 de disparuti au ramas prizonieri flacarilor."Eforturile noastre vor continua toata noaptea pana marti dimineata. Cred insa ca trebuie sa ne pregatim pentru ce este mai rau", a declarat Monica Rochester, capitan al pazei de coasta.In total, 39 de persoane se aflau la bord, sase membri ai echipajului si 33 de pasageri, a precizat ea.Cinci membri ai echipajului, care nu dormeau in momentul izbucnirii incendiului, au sarit peste bord si au fost pescuiti de o nava de agrement aflata in apropiere, a adaugat capitanul Rochester.Restul pasagerilor este posibil sa fi dormit la momentul producerii tragediei.Focul a izbucnit in jurul orelor 03.15 (10.15 GMT), iar echipele de salvare au fost avertizate prin radio 15 minute mai tarziu, a precizat pentru CNN un ofiter al pazei de coasta, Aaron Bemis.Deocamdata, nu a fost avansata nicio ipoteza in legatura cu cauza incendiului, mai scrie AFP.