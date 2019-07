Pana masiva de curent in Manhattan, chiar de ziua "Blackout": Metroul si Times Square au ramas in bezna, unele spectacole s-au jucat in strada

Alte concerte si spectacole au fost intrerupte

Aproximativ 42.000 de new-yorkezi au fost lipsiti de electricitate, potrivit companiei Con Edison. Intreruperea ar fi fost cauzata de un incendiu de transformator care a izbucnit pe West 64th Street si West End Avenue, a informat departamentul pompierilor din New York.Zeci de persoane au postat imagini pe retelele de socializare cu statii de metrou cufundate in intuneric.In asteptarea restabilirii curentului electric, regia de transport MTA a solicitat calatorilor sa evite statiile subterane din Manhattan, ceea ce inseamna aproape intreaga retea a metroului new-yorkez.Pompierii au informat ca au raspuns unui numar mare de solicitari de interventii, in special din partea persoanelor blocate in lifturi.Fiind vorba de o pana completa de curent intr-o zona in care se gasesc teatrele de pe Broadway si Hell's Kitchen din partea de vest a Manhattanului, semafoarele au incetat sa functioneze, iar panourile publicitare gigantice din Times Square s-au stins.New York a devenit rapid scena unor idei generate de acest incident. La cateva minute dupa stingerea luminilor, mai multe scene improvizate au fost organizate pe strazi. Trecatorii au incercat sa reglementeze circulatia in timp ce trupa de comedie muzicala 'Hadestown' si o corala care avea spectacol la prestigioasa Carnegie Hall si-au continuat spectacolele pe trotuar.Jennifer Lopez a fost nevoita sa anuleze concertul de la Madison Square Garden din New York, sambata seara, la cateva minute dupa ce acesta incepuse, din cauza intreruperii curentului in oras, potrivit The Hollywood Reporter, citat de News.ro."Mi-au spus sa cobor de pe scena", a spus J.Lo intr-un videoclip publicat pe Twitter, filmat in culisele de la Madison Square Garden. "Asteptam acolo. Evident ca tot curentul s-a oprit in oras si evident ca si aici la Madison Square Garden"."Au cerut tuturor sa evacueze, incet si calm", a spus ea. "In mod evident sunt mahnita si dezamagita... Va iubesc. Imi pare rau ca s-a intamplat asta in mijlocul concertului nostru", a spus J.Lo.Cantareata a adaugat intr-un alt videoclip: "Chiar nu stiu ce sa spun. Vreau sa va asigur ca va veti lua banii, ca ne vom intoarce si vom face un show grozav pentru voi. Imi pare foarte rau pentru ce s-a intamplat (...) . Au facut cel mai destept lucru pentru siguranta tuturor".In afara de anularea concertului lui Jennifer Lopez, multe productii de pe Broadway, inclusiv "Harry Potter and the Cursed Child", "Frozen", "Moulin Rouge" si "The Lion King" au fost anulate sambata seara.Ironie a sortii, pana de curent s-a produs in ziua aniversarii 'Blackout', intreruperea pe scara larga a furnizarii de curent electric care a afectat aproape in intregime metropola in 1977, informeaza Agerpres. La acel moment, in plina criza economica, New York-ul a devenit scena jafurilor si a vandalizarilor, aproximativ o mie de magazine fiind sparte. Curentul a fost restabilit atunci dupa 25 de ore.