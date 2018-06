Paul Manafort, fostul manager de campanie al lui Trump, ar fi incercat sa influenteze doi martori in ancheta lui Mueller

Ziare.

Investigatorii care lucreaza pentru procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o potentiala colaborare intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia in alegerile prezidentiale din 2016, au declarat ca Manafort si un asociat al sau au incercat "in repetate randuri" sa contacteze martori, folosindu-si telefonul si o aplicatie de mesaje criptate.Agentul FBI Brock Domin a declarat in documente transmise tribunalului ca Manafort "a contactat si a incercat sa contacteze" doi martori "pentru a le influenta declaratiile si pentru a ascunde dovezi", adaugand ca "investigatia privind acest lucru este in desfasurare".Martorii ar fi lucrat cu Manafort pentru a organiza Grupul Hapsburg, descris de biroul lui Mueller ca fiind "un grup al unor fosti politicieni europeni care iau pozitii favorabile Ucrainei, inclusiv prin lobby in SUA".Unul dintre potentialii martori a declarat ca actiunile lui Manafort reprezinta un efort de a face martorii sa minta sub juramant, arata The Guardian.Manafort a incercat sa contacteze unul din martori in februarie dupa ce un juriu federal din Washington l-a gasit vinovat ca a "pastrat in secret" un grup de oficiali europeni pentru a face lobby pentru Ucraina in SUA.In timpul unei convorbiri cu un martor, el a declarat ca Manafort s-a identificat si i-a transmis ca doreste sa il "avertizeze privind Hapsburg". Martorul a adaugat ca a inchis telefonul pentru ca era "ingrijorat".Manafort a continuat sa incerce sa il contacteze printr-o aplicatie de mesaje criptate. El i-a trimis un link cu un articol de pe Business Insider, care avea titlul "Fosti lideri europeni incearca sa se justifice, dupa ce Mueller sustine ca Paul Manafort i-a platit pentru a face lobby pentru Ucraina". Apoi, Manafort a scris in mesaj: "Ar trebui sa vorbim. Am fost clar ca ei lucrau in Europa".Manafort este acuzat in doua cazuri ca a ascuns zeci de milioane de dolari de Fiscul american, pe care ii castigase oferind consiliere politicienilor pro-rusi din Ucraina.El este, de asemenea, acuzat de spalare de bani si ca nu a declarat statutul sau de agent strain, atunci cand a facut activitati de lobby pentru guvernul ucrainian pro-Rusia. Evenimentele au avut loc inainte ca Trump sa candideze la presedintie.