Pedofilii din Alabama vor fi castrati. Unde se mai face asta in lume

Potrivit legii, cei gasiti vinovati de agresiuni sexuale impotriva unui minor cu varsta sub 13 ani vor trebui sa inceapa un tratament pentru inhibarea impulsurilor sexuale, cu o luna inainte de eliberare.O instanta va decide cand tratamentul poate fi oprit, relateaza BBC Pana in prezent, exista 7 state americane care au adoptat legi privind castrarea chimica, inclusiv Louisiana si Florida."Este o masura pentru a-i proteja pe copiii din Alabama", a declarat guvernatorul statului, Kay Ivey.In plus, cei astfel pedepsiti vor trebui sa isi plateasca singuri medicatia.Totusi, legea a fost criticata de Uniunea Libertatilor Civile Americane din Alabama. Directorul executiv, Randall Marshall, sustine ca efectul tratamentului nu este confirmat, iar statul face experimente pe oameni."Nu este sigur ca are si efect asupra oamenilor (tratamentul -n.red.), nu este dovedit din punct de vedere medical. Cand statul incepe sa faca experimente pe oameni - nu cred ca acest lucru se incadreaza in Constitutie", a declarat Randall Marshall.Castrarea chimica presupune un tratament, administrat de obicei sub forma de tablete sau prin injectie, care blocheaza productia de testosteron si inhiba impulsurile sexuale ale unei persoane.Insa, daca medicatia este intrerupta, acesta nu isi mai face efectul, potrivit sursei citate.Legi privind castrarea chimica a pedofililor au mai fost adoptate de Indonezia, in 2016, si de Coreea de Sud, in iulie 2011.A.D.