Pentagonul anunta cea de-a sasea misiune a unei drone spatiale, tinuta secreta pana acum (Video)

Just announced by @SecAFOfficial: The #X37B spaceplane is ready for launch on Atlas V. Stay tuned May 16 for the @USAirForce autonomous mission that improves and advances space tech. #USSF7 pic.twitter.com/JiN39OOM4V - Boeing Space (@BoeingSpace) May 6, 2020

Ziare.

com

Capabila sa zboare pe orbita timp de mai multe luni, aceasta mininaveta spatiala fara pilot, X-37B - denumita de asemenea Vehicul test orbital (OTV), urmeaza sa decoleze la 16 mai de la baza Cap Canaveral, in Florida, au anuntat miercuri, intr-un comunicat, Fortele aeriene americane (US Air Force), relateaza AFP.X-37B urmeaza sa desfasoare un mic satelit - FalconSat-8 - care urmeaza sa efectueze un numar-record de experimente pe orbita pentru acest vehicul spatial, a anuntat intr-un seminar secretarul american al Fortelor Aeriene Barbara Barrett.Aceasta misiune va permite astfel sa se testeze reactia anumitor materiale in spatiu, a anuntat ea, fara sa precizeze materialele respective.Un al doilea experiment priveste efectul radiatiilor ambientale in spatiu asupra unei serii de seminte, a anuntat ea.Un al treilea experiment, elaborat de catre laboratorul de cercetare al Marinei americane (US Navy), "va transforma radiatiile solare in energie radio-electrica si va studia o modalitate de transfer a acestei energii catre terra", a mai anuntat Barrett, care supervizeaza noua "Space Force" americana.X-37B are noua metri lungime si o anvergura a aripilor de 4,5 metri.Pentagonul, care a difuzat miercuri imagini cu naveta, a ramas pana acum foarte discret asupra misiunilor si capacitatilor acesteia.La fiecare nou zbor in spatiu - primul a avut loc in 2010 -, naveta, alimentata cu energie prin panouri solare, ramane tot mai mult timp pe orbita terestra.Ea si-a incheiat ultimul zbor in octombrie 2019, dupa 780 de zile, adica peste doi ani pe orbita.