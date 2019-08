Pentagonul ar uma sa testeze o noua racheta dupa retragerea din INF. Rusia avertizeaza SUA

Ziare.

Surse militare citate de agentia Associated Press si de postul CNN afirma ca Pentagonul va testa in urmatoarele saptamani un nou tip de racheta care ar fi fost interzis prin Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF).Testul balistic va reprezenta reactia SUA la incalcarea de catre Rusia a Tratatului INF in ultimii ani, a declarat, sub protectia anonimatului, un oficial de rang inalt din cadrul Pentagonului, citat de AP.Administratia Vladimir Putin a condamnat vehement decizia SUA de retragere din Tratatul INF, cerand evitarea declansarii unei noi curse a inarmarii. " Pe 2 august, Statele Unite au finalizat retragerea din Tratatul INF . Drept consecinta, acest instrument inceteaza sa mai aiba efect. Washingtonul a comis o grava eroare. De multi ani, Washingtonul arata o ignorare flagranta a preocuparilor Rusiei privind conformarea cu Tratatul INF.Oricum, instalarea in baze militare americane din Europa a sistemelor de lansare MK-41 care au capacitatea de a lansa rachete cu raza intermediara de actiune reprezenta deja o grava incalcare a Tratatului", a transmis Ministerul rus de Externe."Indemnam Statele Unite sa renunte la planurile de a desfasura rachetele pe care le dezvolta, si despre care din nefericire se discuta in prezent la Pentagon, si sa urmeze exemplul Rusiei in sensul aplicarii masurilor pentru garantarea stabilitatii si predictibilitatii la nivel mondial. Altfel, Washingtonul va purta intreaga responsabilitate pentru exacerbarea tensiunilor in lume", avertizeaza Ministerul de Externe de la Moscova, confirm agentiei de presa Tass.Presedintele Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuzand Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987. Tratatul semnat de Statele Unite cu Rusia prevedea interzicerea rachetelor cu raze de actiune cuprinse intre 500 si 5.500 de kilometri. Donald Trump a sustinut ca Rusia a incalcat acest Tratat, dar Administratia Vladimir Putin a acuzat in mai multe randuri ca sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa, inclusiv in Romania, constituie incalcari ale acordului. In replica la decizia SUA, presedintele rus Vladimir Putin a semnat, in martie, un decret care prevede suspendarea si eventual incetarea participarii Rusiei la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) . Vladimir Putin a avertizat ca Rusia va adopta masuri simetrice si asimetrice daca Statele Unite amplaseaza rachete atomice in Europa dupa anularea Tratatului (INF).Alianta Nord-Atlantica a catalogat drept "inacceptabile" afirmatiile presedintelui Vladimir Putin, care a amenintat ca Rusia ar putea ataca Statele Unite si tari europene care ar gazdui rachete nucleare americane.Recent, Administratia Vladimir Putin il convocase pe atasatul militar al Statelor Unite pentru a-i transmite o propunere de masuri in sensul mentinerii Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) . Printre masurile propuse de Rusia se numara distrugerea instalatiilor de lansare MK-41, folosite inclusiv in sistemul balistic Aegis Ashore, montat in Romania si care urmeaza sa fie amplasat si in Polonia.Administratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud. Washingtonul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate contra Rusiei, vizand contracararea amenintarilor balistice din Iran, in timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeaza amenintarea nord-coreeana. Relatiile dintre Rusia si Occident sunt grav afectate de crizele din Ucraina si Siria.