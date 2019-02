Pentagonul efectueaza un zbor de observare deasupra Rusiei

Ziare.

Acest tratat - semnat in 1992 la Helsinki si intrat in vigoare in 2002 - permite celor 34 de tari semnatare a acordurilor Conferintei de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa-si survoleze una alteia teritoriile pentru a observa activitatile militare si masurile de control al armamentului.'Acesta este primul zbor Open Sky pe care SUA il efectueaza deasupra Rusiei din noiembrie 2017, dupa impasul care a impiedicat zborurile obisnuite pentru pentru toate partile pe parcursul anului 2018', a declarat un purtator de cuvant al Departamentului american al Apararii, locotenent-colonelul Jamie Davis.'In octombrie 2018, partile semnatare ale tratatului au ajuns la un consens cu privire la aprobarea zborurilor alocate partilor pentru intregul an 2019, iar mai multi semnatari, inclusiv Statele Unite, au inceput sa efectueze aceste survoluri', a adaugat el.Pentagonul a efectuat la inceputul lunii decembrie un zbor de observare 'extraordinar' deasupra Ucrainei pentru a reafirma sprijinul SUA fata de aceasta tara dupa incidentul naval din Marea Neagra, cand nave de patrulare rusesti au deschis focul si sechestrat trei vase ucrainene cu tot cu echipaje in apropiere de stramtoarea Kerci.Calendarul acestor zboruri este stabilit in avans, iar termenul 'extraordinar' semnifica faptul ca survolul a fost efectuat in afara calendarului obisnuit.Zborul de joi, despre care Rusia a fost informata la 12 februarie, urmeaza sa dureze pana vineri si aparatul, un avion de supraveghere OC-135, trebuie sa paraseasca Rusia sambata, a precizat purtatorul de cuvant citat.'Sase observatori ai Federatiei Ruse se afla la bordul aparatului american pentru a supraveghea toate fazele survolului', a adaugat locotenent-colonelul