Pentagonul, solicitat sa se pregateasca pentru gazduirea a 20.000 de copii migranti intrati in SUA neinsotiti de adulti

Ziare.

com

"I s-a cerut Departamentului Apararii sa sprijine HHS, care a cerut 20.000 de paturi", a indicat acest responsabil care a dorit sa-si pastreze anonimatul.Aceste paturi sunt destinate copiilor neinsotiti, a precizat el.In ordinul semnat miercuri pentru a pune capat separarii la frontiera a familiilor migrantilor ilegali, Donald Trump a dispus Departamentului Apararii sa puna la dispozitie, daca este necesar, orice cladire ce poate fi utilizata pentru a gazdui migranti sau chiar sa construiasca noi facilitati.HHS intentiona de mai multe saptamani sa utilizeze cateva din numeroasele baze militare din sudul Statelor Unite pentru a gazdui migrantii minori care au sosit singuri in SUA pentru a se reintalni cu rudele lor.Patru baze au fost selectionate, dintre care trei in Texas si una in Arkansas.