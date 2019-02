America trimite mii de militari la granita cu Mexic sa opreasca imigrantii

Ziare.

"Departamentul de Aparare va desfasura cu circa 3.750 de oameni mai mult pentru a aduce sprijin suplimentar pazei de frontiera de la granita de sud-vest, (sprijin) aprobat de secretarul de stat interimar (Patrick) Shanahan la 11 ianuarie", se spune intr-un comunicat al Pentagonului, citat de AFP.Aceasta desfasurare este prevazuta pentru trei luni. In timpul acestei perioade, "vom continua sa evaluam componenta fortelor necesare pentru a indeplini misiunea de protectie si a securiza frontiera de sud", a adaugat Pentagonul.Presedintele american, Donald Trump, a acordat Congresului timp pana la 15 ianuarie pentru a se pune de acord asupra finantarii unui zid anti-imigratie pe care liderul american il vrea construit la aceasta frontiera. Potrivit lui Trump, portiuni din acest zid ar urma sa fie prelungite pentru a stavili ceea ce el descrie drept "o invazie de criminali" veniti din America Latina."Cu caravane care traverseaza Mexicul in directia tarii noastre, republicanii trebuie sa fie pregatiti sa faca tot ce va fi necesar pentru o securitate SOLIDA la frontiera", a notat presedintele Trump pe contul sau de Twitter. "Democratii nu fac nimic. Daca nu exista zid, nu exista securitate. Trafic de fiinte umane, droguri si criminali de tot soiul: STATI DEPARTE!", a adaugat Donald Trump.Adversarii sai democrati, care au preluat in noiembrie majoritatea in Camera Reprezentantilor, resping ferm acest proiect pe care il denunta ca fiind inuman si costisitor.Aceasta disputa cu privire la zid a provocat cea mai indelungata inchidere a administratiei federale, private de buget (shutdown), care a durat 35 de zile, pana la 25 ianuarie.