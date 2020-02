Peste 1.000 de fosti functionari ii cer ministrului american de Justitie sa demisioneze dupa interventia in dosarul penal al lui Roger Stone

Nimeni nu trebuie sa primeasca un tratament de favoare in urmariri penale pentru ca este un aliat politic apropiat presedintelui

", au scris peste 1.100 de fosti functionari, care au lucrat, intr-o scrisoare deschisa publicata pe Internet Fostul consilier si prieten al lui Donald Trump, Roger Stone, a fost recunoscut vinovat ca a mintit in Congres si a influentat un martor in cadrul anchetei asupra ingerintelor Moscovei in alegerile prezidentiale din 2016, iar in prezent asteapta pronuntarea sentintei.Procurorii federali au recomandat luni o sentinta cuprinsa intre 7 si 9 ani inchisoare, atragandu-si mania lui Donald Trump, care a apreciat pe Twitter ca propunerea ar fi "foarte nedreapta".Bill Barr a asigurat in continuare ca afirmatiile prezidentiale nu au avut niciun impact asupra deciziei serviciilor sale, invitandu-l totodata pe Donald Trump sa evite acest gen de mesaje pe Twitter care ii fac munca "imposibila".", comenteaza fostii functionari in scrisoarea lor. "Dar actiunile sale pentru a se plia ordinelor presedintelui vorbesc mai mult decat cuvintele sale", conchid ei, cerandu-i sa demisioneze."Cum noi avem putine sperante ca el o va face,", adauga ei, invitandu-i sa denunte eventuale noi ingerinte la nivel ierarhic, sa se retraga din dosare politizate, ba chiar sa demisioneze si sa faca publice astfel de situatii.Consiliera Casei Albe, Blanche Kellyanne Conway a aparat la randul sau, duminica, dreptul presedintelui de a "comenta dosare penale". "Aceasta difera de a lua telefonul si a cere ministrului sau sa intervina intr-un dosar, iar presedintele Trump nu a facut asta", a declarat ea pentru Fox.