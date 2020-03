Peste 1.000 de morti de COVID-19 in SUA: Plan financiar de 2.000 de miliarde de dolari, Pentagonul recheama soldatii acasa

Plan financiar urias

Masti de protectie in catedrala

Pentagonul cheama soldatii acasa

Masuri radicale la New York

Statele Unite se situeaza pe locul trei in lume in ceea ce priveste numarul de cazuri confirmate de Covid-19, dupa Italia si China, relateaza AFP.Numarul persoanelor infectate este, fara indoiala, mult mai mare, ceea ce inseamna ca numarul deceselor inregistrate ar fi mai mic decat in realitate.Statul New York este unul dintre cele mai afectate, fiind inregistrate 280 de decese in orasul New York de la izbucnirea epidemiei in centrul Chinei, la sfarsitul lunii decembrie.Potrivit unei estimari comunicate Congresului american la inceputul acestei luni,, cu aproximativ 327 de milioane de locuitori.Senatul american a aprobat cu o majoritate covarsitoare un plan istoric depentru sustinerea primei economii a lumii, afectata de pandemia de coronavirus, relateaza AFP.Sustinut de presedintele Donald Trump si rezultat al unor negocieri dure intre senatori si Casa Alba, acest text a fost adoptat cu sprijinul democratilor si al republicanilor si urmeaza sa fie aprobat de Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, in cadrul unui vot programat vineri, inainte de a fi promulgat de presedintele Trump.Catedrala din Washington si-a adus aportul in lupta impotriva coronavirusului, anuntand descoperirea catorva mii de masti de protectie in cripta sa, relateaza AFP.Autoritatile religioase au gasit peste 5.000 de masti care fusesera cumparate in urma cu cativa ani pentru preoti si care au fost uitate in subsolul catedralei neogotice din capitala americana."Mastile au fost cumparate in urma cu peste un deceniu, in urma unei crize sanitare", au mentionat oficialii catedralei, intr-un comunicat."Ele urmau sa fie utilizate de catre membrii clerului care ofera sprijin pastoral si pentru ca acestia sa nu-si puna in pericol sanatatea", au adaugat ei.Dupa verificari, aproximativ 3.000 de masti care pot fi inca folosite au fost donate Spitalului Universitar Georgetown si 2.000 Spitalului National de Pediatrie din Washington. Catedrala a precizat ca a pastrat un numar mic de masti pentru clericii sai, in functie de caz.Pe de alta parte, Pentagonul a anuntat, intre care si desfasurarea si repatrierea soldatilor aflati in teatre de razboi, in incercarea de a opri epidemia de coronavirus, relateaza AFP.Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a ordonat incetarea timp de 60 de zile a tuturor deplasarilor angajatilor civili si militari din Departamentul Apararii si ale familiilor acestora care locuiesc cu ei in strainatate, a anuntat Pentagonul intr-un comunicat.Acest ordin, care se aplica pentru aproximativ 90.000 de membri ai fortelor armate americane desfasurati in strainatate, "va avea un impact asupra exercitiilor, desfasurarilor, redesfasurarilor si a altor miscari ale fortelor", a precizat Pentagonul."Astazi, nu este prevazut ca aceasta decizie sa aiba un impact asupra retragerii fortelor americane din Afganistan, care trebuie finalizata la 135 de zile de la semnarea acordului" cu talibanii, se subliniaza in comunicat.Peste 4.000 de militari americani urmeaza sa se retraga din Afganistan pana la jumatatea lunii iulie, conform acordului de pace semnat intre Statele Unite si insurgentii afgani la 29 februarie.Miercuri dimineata, Pentagonul a anuntat 435 de cazuri de Covid-19 in randul angajatilor militari si civili ai armatei americane, al familiilor lor si subcontractantilor Pentagonului. Un subcontractant a murit din cauza noului coronavirus.Marina americana a anuntat, marti, trei cazuri de COVID-19 la bordul portavionului USS Theodore Roosevelt, desfasurat in Pacific, fiind primele cazuri aparute la bordul unei nave de razboi americane. Cei trei marinari au fost evacuati si camarazii cu care au venit in contact au fost plasati in carantinaNew York City a adoptat miercuri noi masuri agresive de combatere a extinderii coronaviruslui, care includ inchideri de strazi si interzicerea jocurilor sportive de echipa in parcurile publice, transmite Reuters.Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, a declarat ca peste 30.800 de persoane au fost diagnosticate ca purtatoare de virus in acest stat, care a devenit epicentrul epidemiei din SUA, dintre acestea 17.800 doar in orasul New York.Statul New York a raportat 285 de decese si aproximativ jumatate din totalul cazurilor de coronavirus din Statele Unite.Masurile adoptate la nivelul statului pentru controlul coronavirusului par sa functioneze, numarul spitalizarilor incetinind in ultimele zile, a spus Cuomo."Este aproape prea bine ca sa fie adevarat ...", a spus el. "Acesta este un semn foarte bun, un semn pozitiv, din nou nu este 100% sigur ca tendinta va continua sau ca este corect, dar tendintele se indreapta in directia buna."El a descris inchiderea circulatiei vehiculelor pe unele strazi din New York, unde traiesc peste 8 milioane de oameni, ca un program pilot si a spus ca sporturile precum baschetul vor fi interzise in parcurile orasului, mai intai voluntar, atat timp cat oamenii respecta.In cazul interdictiei de circulatie a vehiculelor, intentia este de a permite pietonilor sa mearga pe strazi pentru a exista o "distantare sociala" mai mare pentru a evita infectiile."Apropierea ne face vulnerabili", a spus Cuomo, care a devenit un lider national important in problema coronavirusului.In timp ce oficialii New York-ului se lupta sa tina sub control epidemia, impactul acesteia incepe sa se faca simtit tot mai puternic si in afara unor zone fierbinti care includ statele New York, California si Washington, in conditiile in care Louisiana si alte state se confrunta cu prabusirea sistemelor lor medicale.