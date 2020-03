Peste 1.000 de politisti americani au coronavirus, cei mai multi la New York

Ziare.

com

Pana duminica, 818 membri ai Politiei din New York au fost testati pozitiv cu coronavirus, dintre care 730 de ofiteri si 88 de angajati civili. Potrivit NYPD, aproximativDepartamentele de politie din orase americane importante, cum ar fi Houston si Detroit, sunt nevoite sa se lipseasca de ofiteri, in conditiile cresterii numarului de cazuri de infectare, potrivit unui sondaj realizat de Reuters in randul celor mai mari 20 de agentii de politie din Statele Unite, in perioada 25-20 martie.. Multe departamente le-au spus ofiterilor sa isi limiteze interactiunile cu publicul si sa pastreze distantarea sociala.Unele agentii isi redistribuie detectivii si personalul administrativ pentru a ajuta sa raspunda la urgente, pe masura ce tot mai multi ofiteri din patrule se imbolnavesc, ceea ce face ca investigatorii sa fie transferati de la cazuri majore.NYPD ar putea sa aiba cele mai mari probleme din cauza gravitatii epidemiei din New York.Ofiterii intervievati de Reuters au spus ca deficitul de echipamente ii face vulnerabili si ca se tem ca vor transmite virusul familiilor si publicului."Suntem primii peste tot si suntem complet neprotejati", a spus un ofiter din sectia 33. Ofiterii din New York nu au dorit ca numele lor sa fie facute publice, pentru ca departamentul le interzice sa vorbeasca cu presa.Sergentul Jessica McRorie, purtator de cuvant al NYPD, a spus ca departamentul raspunde la o criza "fara precedent" si a oferit ofiterilor recomandari detaliate despre modul in care trebuie sa se protejeze. De la izbucnirea epidemiei, NYPD a distribuit angajatilor 204.000 de perechi de manusi, 75.000 de masti N-95, 340.000 de masti chirurgicale, 125.000 de servetele cu alcool si solutie de dezinfectare a mainilor.NYPD nu a raspuns intrebarilor Reuters daca echipamentele, multe dintre ele de unica folosinta, sunt suficiente pentru a-i proteja pe cei 36.000 de ofiteri si 19.000 de angajati civili. Departamentul nu a comentat nici relatarile ofiterilor care au spus ca au putine echipamente de protectie sau deloc si nu a precizat daca a inregistrat dificultati de achizitie a unor echipamente suficiente.Mastile si alte echipamente de protectie au fost deseori insuficiente de la extinderea pandemiei de coronavirus, provocand ingrijorari pentru o gama larga de angajati care interactioneaza zilnic cu publicul.