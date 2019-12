Peste 300 de studenti sauditi la aviatie militara, opriti sa mai zboare dupa atacul de la baza americana Pensacola

Ziare.

Potrivit FBI , investigatorii americani cred ca locotenentul secund al Fortelor Aeriene ale Arabiei Saudite Mohammed Saeed Alshamrani, in varsta de 21 de ani, a actionat singur atunci cand a efectuat atacul de vineri, de la baza navala americana, inainte de a fi ucis de un adjunct al serifului din regiune.Atacul a ridicat din nou semne de intrebare legate de relatia militara dintre Statele Unite si Arabia Saudita , care a ajuns in atentia Congresului din cauza razboiului din Yemen si uciderea de catre Arabia Saudita a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care lucra la publicatia Washington Post.Cu toate acestea, liderii militari americani au incercat sa descrie atacul ca fiind o problema izolata, care nu va afecta relatia de ansamblu dintre SUA si Arabia Saudita."Luni a inceput o consemnare de siguranta si o pauza operationala pentru studentii sauditi la aviatie", a declarat locotenentul Andriana Genualdi, purtator de cuvant al marinei.Un alt oficial al marinei a declarat ca aceasta consemnare are rolul sa ajute studentii sa se pregateasca pentru eventuala reluare a antrenamentelor si a procedurilor similare care ar fi fost luate daca acest incident ar fi avut loc intr-o escadrila militara americana.Un purtator de cuvant al Air Force a declarat pentru Reuters ca un numar nedezvaluit de alti studenti sauditi au fost si ei opriti sa zboare."Avand in vedere evenimentele traumatizante, consideram ca este mai bine ca studentii Royal Saudi Air Force sa nu zboare, o scurta perioada de timp", a spus purtatorul de cuvant."Ne asiguram ca studentii nostri sauditi au acces la resursele disponibile pentru a-i ajuta sa treaca peste aceste circumstante. Siguranta si binele personalului nostru navigant este principala prioritate", a aratat purtatorul de cuvant.In prezent, in Statele Unite se afla circa 850 de studenti sauditi pentru pregatire militara.Alshamrani se afla la baza in cadrul unui program de al U.S. Navy desemnat ca promoveze legaturile cu aliati externi. Acesta incepuse sa se pregateasca in Statele Unite in 2017 si se aflase la Pensacola in ultimele 18 luni, potrivit autoritatilor.Un grup de monitorizare a extremismului online a anuntat ca Alshamrani ar fi postat critici la adresa razboaielor SUA in state preponderent musulmane si l-ar fi citat pe Twitter pe liderul al Qaeda, cu cateva ore inainte de a deschide focul impotriva colegilor sai.