Peste 70 de explozii si incendii au avut loc in trei orase de langa Boston: Sunt mai multe victime

Spitalul General din Lawrence a comunicat pe Facebook ca 13 persoane au fost transportate aici, acestea primind ingrijiri medicale pentru intoxicatie cu fum sau traume suferite in urma exploziilor, relateaza Reuters.Unul dintre pacienti era in stare critica si a fost transportat la Spitalul General Massachusetts din Boston. Pacientul a decedat ulterior din cauza ranilor suferite, potrivit unor oficiali citati de Reuters.Incidentele au avut loc in orasele Lawrence, Andover, North Andover, situate la aproximativ 40 de kilometri nord de Boston.Sute de persoane au fost evacuate din cele trei orase.Autoritatile suspecteaza ca principala cauza a incidentului este presiunea prea mare intr-o conducta principala de gaz, a declarat Michael Mansfield, seful pompierilor din Andover."Acest eveniment nu se termina in seara aceasta. Cel mai probabil va continua pentru inca o saptamana sau o saptamana jumatate", a adaugat acesta.Autoritatile locale au amplasat centre de primire a cetatenilor in scoli."Toate persoanele care au alimentare cu gaz in case trebuie sa isi evacueze locuintele pana la noi instructiuni", a declarat Andrew Maylor, primarul din North Andover."Ceea ce stim momentan este ca s-au produs mai multe incendii si explozii in oras", a spus si Dan Rivera, primarul din Lawrence, adaugand ca localnicii care simt miros de gaz ar trebui sa isi paraseasca imediat casele.Reprezentantii companiei Columbia Gas au anuntat ca au micsorat presiunea din conducte, dar va dura ceva pana opresc de tot aprovizionarea cu gaz.