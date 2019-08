Petrolierul iranian retinut in Gibraltar de britanici va fi eliberat, in ciuda opozitiei SUA

Ziare.

Iranul a garantat in scris ca incarcatura de pe Grace 1 nu va fi trimisa in Siria, afectata de un embargo al Uniunii Europene, iar guvernul Gibraltarului a cerut Curtii sa ridice blocarea navei intr-un document facut public."Nava nu mai este retinuta", a declarat presedintele Curtii, judecatorul Anthony Dudley.El a declarat in schimb ca nu a fost sesizat in scris de o cerere americana de a retine petrolierul, anuntata in cursul diminetii de Ministerul Public al Gibraltarului. "Aceasta nu mi-a fost prezentata", a declarat el.Decizia Curtii nu impiedica SUA sa-si formuleze cererea ulterior cu scopul de a bloca nava inainte de ca aceasta sa paraseasca apele teritoriale ale Gibraltarului, in orele sau zilele urmatoare.Ministrul de Externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a apreciat joi ca eliberarea petrolierului iranian, retinut la inceputul lunii iulie in Gibraltar de catre Marea Britanie, tara aliata SUA, demonstreaza ca "tentativa de piraterie" americana a esuat."Aceasta tentativa de piraterie arata nivelul de dispret al administratiei (presedintelui american) Trump pentru lege", a spus el intr-un mesaj pe Twitter, adaugand ca SUA "incercasera sa abuzeze de sistemul judiciar si sa fure bunuri (iraniene) in largul marii" prin acest caz.