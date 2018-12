Politia a trebuit sa nege o invazie extraterestra dupa ce cerul s-a facut turquoise: A fost doar o explozie (Foto&Video)

Transformer explosion at Con Edison plant in Queens, NY. New York LaGuardia Airport #LGA on emergency power. Many inbound flights holding and diverting. Passengers held on aircraft at gates. Ground stop in affect. Sky lit up neon blue. pic.twitter.com/Cvknhxy8Xw - Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 28 decembrie 2018

Nu putini au fost cei care au spus ca imaginile i-au facut sa se gandeasca la o invazie extraterestra, dar autoritatile au anuntat rapid ca a fost vorba despre o explozie provocata de o defectiune a echipamentului, arata CNN Explozia a provocat o problema la furnizarea curentului electric in zona, rezolvata rapid."Niciun ranit, niciun incendiu, nicio dovada a unei activitati extraterestre", a transmis NYPD, pe Twitter.Cerul a fost turquoise mai mult timp si a putut fi vazut pana in Manhattan si New Jersey.Chiar daca nu au fost raniti, in urma exploziei cladirile si ferestrele din jur au fost zgaltaite si oamenii au iesit pe strazi.In urma exploziei mai multe zboruri de pe Aeroportul LaGuardia din Queens au fost anulate.A.G.