Politicieni si celebritati de la Hollywood deplang moartea lui John McCain: America a pierdut un adevarat erou

John McCain a detinut sase mandate de senator din partea republicanilor si a fost candidatul la presedintie al acestora, in 2008.McCain a fost pilot in timpul razboiului din Vietnam. Cand avionul sau a fost doborat, a petrecut mai mult de cinci ani ca prizonier de razboi. A fost supus torturii, ceea ce l-a lasat cu dizabilitati de durata.Fiica lui McCain, Meghan McCain, a scris un emotionant mesaj, pe care l-a publicat apoi pe retelele de socializare. "Am fost alaturi de tata la sfarsitul lui, asa cum el a fost alaturi de mine la inceputul meu. In cei 33 de ani impartasiti, m-a crescut, m-a invatat, m-a corectat, alinat, incurajat si sustinut in tot. M-a iubit si l-am iubit. M-a invatat cum sa traiesc. Iubirea si grija lui, prezente mereu, infailibile, m-au facut dintr-o fata femeie, iar el mi-a aratat ce inseamna sa fii barbat".Sotia senatorului, Cindy McCain, a transmis: "Inima mi-e franta. Sunt atat de norocoasa ca am trait aventura de a-l iubi pe acest barbat incredibil timp de 38 de ani. A murit asa cum a trait, dupa regulile lui, inconjurat de oamenii pe care i-a iubit, in locul care i-a placut cel mai mult".Fost contracandidat al lui Barack Obama la alegerile prezidentiale din 2008, cuplul Obama a transmis: "Putini dintre noi au fost pusi la incercare asa cum a fost John ori nevoit sa demonstreze curaj. Dar toti putem aspira la curajul de a pune binele mai presus de noi. John ne-a aratat ce inseamna asta. Iar pentru asta, ii suntem indatorati".Fostul vicepresedinte american Joe Biden a scris: "John McCain a insemnat multe lucruri - absolvent al Academiei Navale, coleg in Senat, oponent politic, dar, pentru mine, mai mult decat orice, John a fost un prieten. Ii va fi simtita lipsa".Fostul presedinte american Bill Clinton, presedintele Donald Trump, vicepresedintele Mike Pence si Bernie Sanders s-au numarat printre politicienii care si-au exprimat regretul fata de moartea lui McCain."Transmit condoleante si toata consideratie familiei senatorului John McCain. Inimile si rugaciunile noastre sunt alaturi de voi", a scris Donald Trump.Realizatorul de televiziune Jimmy Kimmel a scris: "America a pierdut un adevarat erou astazi. Condoleante lui Cindy McCain, familiei McCain si locuitorilor Arizonei care au fost atat de norocosi sa aiba ocazia de a vota pentru un om cu principii. Sacrificiul lui John McCain si sacrificiile celor care au fost prizonieri de razboi si disparuti in misiune nu trebuie uitate"."Dumnezeu sa il binecuvanteze pe John McCain. Respect pentru cetateanul american care a servit cu mandrie tara noastra atatia ani", a scris actrita Reese Witherspoon.Actrita si vedeta de televiziune Ellen DeGeneres a notat: "Am fost onorata sa il cunosc pe John McCain. El a aparat mereu ceea ce a crezut ca este corect. Transmit dragostea mea familiei lui in aceasta zi foarte trista pentru tara noastra".Actorii Jamie Lee Curtis, Aston Kutcher si Mia Farrow s-au alaturat sirului de celebritati care l-au omagiat pe erou."Nu a incetat niciodata sa incerce sa faca ce a putut mai bine", a spus si Whoopi Goldberg.Arnold Schwarzenegger a scris: "Imi va lipsi senatorul McCain, iar gandurile mele se indreapta catre Cindy si intreaga familie. Fiecare dintre noi trebuie sa tinda la demnitatea pe care el o ave si la angajamentul luat fata de tara. Ne-a aratat drumul".