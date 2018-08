Pompierii nu vor reusi sa stinga incendiul din California pana in septembrie

Ziare.

Operatiunea este ingreunata de vremea caniculara, vegetatia uscata si vantul puternic de pe teritoriul statului din vestul Statelor Unite, relateaza Reuters.Reprezentantii pompierilor au anuntat saptamana trecuta ca spera sa stinga incendiul pana la mijlocul lunii august, dar au prelungit marti termenul pentru inceputul lunii septembrie.Autoritatile din California se confrunta cu opt incendii de vegetatie, cel mai important fiind cel din zona Mendocino.Incendiul din Padurea Mendocino s-a format din doua incendii de vegetatie distincte, care au fuzionat si au cuprins peste 1.100 de kilometri patrati in nordul Californiei. Acesta afecteaza zone aflate la aproximativ 90 de kilometri nord de San Francisco.Incendiul a ars cel putin 75 de case si a provocat evacuarea a zeci de mii de persoane, fiind declarat de presedintele american Donald Trump drept "un dezastru major".Peste 14.000 de pompieri sunt implicati in operatiunile de stingere a incendiilor de pe teritoriul statului California.Incendiul din orasul Carr, care a izbucnit in data de 23 iulie si a distrus peste 670 de kilometri patrati la aproximativ 240 de kilometri nord de Sacramento, este stins in proportie de 47%. In urma acestui incendiu, si-au pierdut viata cel putin sapte persoane.