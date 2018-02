Povestea elevului erou care si-a salvat colegii si a fost impuscat de 5 ori in atacul din Florida

This is Anthony Borges, 15. He used his body to hold a classroom door shut, protecting 20 other students inside as the gunman fired through the door, hitting him five times. Let's pray for his speedy recovery. 🙏🏾 pic.twitter.com/zm9kWlw7Rj - Black Lives Matter (@usblm) February 19, 2018

There is a GoFundMe page to help him 👇👇https://t.co/X8AcZKrkEs - Black Lives Matter (@usblm) February 19, 2018

Anthony Borges a reusit sa treaca cu bine de operatiile la care a fost supus si acum este in afara oricarui pericol, informeaza The Telegraph Tanarul elev a reusit sa salveze vietile a 20 de colegi, dupa ce a blocat usa clasei in care se aflau si astfel atacatorul, Nikolas Cruz, nu a reusit sa intre in sala de curs.Carlos Rodriguez, unul dintre colegii adolescentului impuscat, a povestit cum s-a intamplat tragedia de saptamana trecuta. "", a spus Carlos.Elevul de 15 ani si-a sunat tatal ca sa-i spuna ca a fost impuscat. ". Cer doar ca oamenii sa se roage pentru el", a povestit Royer Borges.La scurt timp dupa atac, a fost creat site-ul GoFundMe pentru strangerea de donatii care sa il ajute pe adolescent sa revina la o viata normala dupa operatiile la care a fost supus."A fost impuscat de mai multe ori (in ambele picioare, partea stanga a coapsei superioare a fost spulberata, iar un glont i-a trecut prin spate). Urmeaza o lunga perioada de recuperare, dar e viu si intr-o stare stabila", a scris Sara Caputo, cea care a creat site-ul. In doar trei zile au fost stransi 92.000 de dolari.Conform martorilor, dupa ce atacatorul a intrat in liceu, a tras alarma de incendiu si a asteptat ca toti elevii sa iasa pe hol. Acela a fost momentul in care a inceput sa traga la intamplare. Elevii care au supravietuit s-au ascuns in clase si au parasit cladirea doar dupa ce politistii au inspectat zona, de teama sa nu existe si dispozitive explozive.Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti in liceul din sud-estul Floridei, a fost acuzat de crima cu premeditare. Avocatul din oficiu desemnat sa il apere a declarat ca Nikolas Cruz isi va recunoaste vina in speranta ca procurorii nu vor cere pedeapsa capitala pentru el.C.S.R.