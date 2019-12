Povestea macabra a unui gest de iubire: Un barbat a fost gasit in congelator. Era mort de 10 ani si isi disculpa sotia

Ziare.

Totul a inceput cand Politia a intervenit la casa celor doi. Femeia, Jeanne Souron-Mathers, a murit in luna noiembrie din cauze naturale. Cand politistii au ajuns la fata locului pentru cercetari au descoperit o scrisoare, scrisa de sotul ei Paul, gasit si el mort in congelator, relateaza CNN Acum, anchetatorii cred ca Paul Mathers a murit in urma cu 10 ani, insa sotia sa nu i-a declarat decesul, pentru a-i incasa in continuare banii de la pensia de veteran (de la Veterans Affairs si Security Social).Sergentul Jeremy Hansen de la departamentul de politie din Tooele a spus ca a cerut mai multe documente financiare, intrucat estimeaza ca femeia ar fi primit 177.000 de dolari in total, deci in jur de 1.500 de dolari pe luna.Se crede ca Paul Mathers a murit intre 4 februarie si 8 martie 2009. El era diagnosticat cu o boala incurabila si mergea la tratament la un centru medical local care tinea de Veterans Affairs.Potrivit lui Hansen, barbatul a fost vazut ultima oara aici pe 4 februarie 2009.Totusi, inainte sa moara, Paul Mathers a scris o scrisoare in care sustinea ca nu sotia lui este responsabila de decesul sau, documentul fiind parafat de un notar in decembrie 2008. Gestul sau denota premeditarea si intelegerea dintre cei doi soti - barbatul stia ce are de gand sotia sa faca dupa moartea lui cu cadavrul, pentru a nu declara decesul si a profita ilegal de pensia de veteran.Politistii au dat de urma notarului, pentru a afla cum a fost posibil sa legalizeze asa ceva."Femeia ne-a spus ca nici nu a citit documentul, doar a pus stampila pe el", a mai explicat sergentul.